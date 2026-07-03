España y Portugal se medirán en octavos

Tres partidos se disputaron este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con tres selecciones europeas avanzando de ronda.

España venció 3-0 a Austria. En un partido casi sin sobresaltos, el cuadro ibérico se impuso con goles de Mikel Oyarzabal en los minutos 36 y 89, y Pedro Porro en el 66.

Portugal superó 2-1 a Croacia y será el rival español en octavos. En un segundo tiempo que tuvo de todo -incluido un gol anulado a los croatas en el cierre de un adicional de 18 minutos-, el conjunto balcánico se adelantó con Ivan Perisic en el 53 y la remontada lusa se dio con un penal de Cristiano Ronaldo en el 68 y un tanto de Goncalo Ramos en el 90+4.

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Suiza se impuso 2-0 a Argelia. Breel Embolo en el 10 y Dan Ndoye en el 46 marcaron por el elenco helvético.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo