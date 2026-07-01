Eduardo Sosa jugará en el Selangor de Malasia

Eduardo Sosa permanecerá en la liga de Malasia, al ser anunciada este miércoles su contratación por el Selangor.

«Selangor FC ha completado oficialmente la firma del mediocampista venezolano Eduardo Sosa, añadiendo un auténtico toque sudamericano, visión de élite y pura maestría técnica al mediocampo de los Red Giants para la campaña 2026-27«, publicó el elenco asiático en su cuenta de X.

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Sosa, de 30 años de edad, militó en la más reciente campaña en el también malayo Imigresen, con el que anotó 11 goles y dio 4 asistencias.

Selangor quedó tercero en la clasificación de la Liga Super malaya en la 2025-2026 y fue subcampeón del Campeonato de Clubes de la ASEAN en mayo.

Lavinotinto.com

Foto: Selangorfc.com