Luis Guerra anotó en el triunfo del Tobol

El Tobol de Luis Guerra venció este domingo al Altay, en un compromiso de la fecha 15 de la liga de Kazajistán.

El volante disputó todo el partido, anotó gol en el minuto 73 y dio una asistencia, en la victoria 3-1 de su equipo.

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Guerra dedicó su tanto a Venezuela en medio de la tragedia por los terremotos, agradeciendo el apoyo de sus compañeros y la afición del club.

El criollo marcó su primer gol de la temporada en 14 encuentros, 11 de ellos como titular.

Tobol está en el puesto 13 de la clasificación de la liga kazaja, con 15 puntos en 15 jornadas.

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Foto: Instagram FC Tobol