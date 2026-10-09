«Brujo» Martínez de regreso a la MLS

El FC Cincinnati de la MLS anunció este viernes el fichaje de José Andrés Martínez, quien vivirá su segunda experiencia en la liga estadounidense.

«Cincinnati firmó al mediocampista José Martínez con un contrato para la Temporada 2026 de la MLS, con una opción hasta junio de 2027«, informó el club norteamericano.

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«Brujo» Martínez, de 32 años de edad, fue dejado libre por el Corinthians brasileño a inicios de año, en medio de desavenencias por su reincorporación tardía al club y con una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El jugador está de regreso a la MLS luego de su paso de cinco temporadas con el Philadelphia Union entre 2019 y 2024.

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Foto: Archivo