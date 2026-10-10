Kevin Kelsy marcó en el triunfo del Rangers

El Rangers de Kevin Kelsy superó al Kilmarnock, en un encuentro de la octava jornada de la primera división escocesa.

El delantero fue titular, disputó 73 minutos y en el 24 anotó el segundo tanto de su equipo, en el triunfo 3-1 como local.

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Kelsy marcó su primer gol liguero de la temporada, luego de 4 partidos disputados, 3 de ellos como titular. Ya había anotado en la Copa de la Liga.

Rangers está en el primer lugar de la clasificación, con 19 puntos en 8 jornadas y 7 triunfos al hilo en todas las competiciones.

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Foto: Getty Images