Yordan Osorio oficializado por el Deportivo La Guaira

El Deportivo La Guaira confirmó este jueves a Yordan Osorio como su más reciente incorporación para el Torneo Clausura 2025.

«Sangre de selección desbloqueada«, publicó el cuadro naranja en las redes sociales, con un video de presentación y sin ahondar en detalles respecto al fichaje.

Osorio, de 31 años de edad, terminó su vinculación con el Parma italiano tras cinco temporadas y está de regreso al fútbol venezolano luego de ocho años y medio.

La Guaira es el actual puntero del Clausura y de la tabla acumulada de la Temporada 2025, y se medirá este domingo como local al Deportivo Táchira.

