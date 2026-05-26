Jorge Gutiérrez y Jiovany Ramos convocados por Panamá para el Mundial

La selección de Panamá tendrá a dos futbolistas que militan en equipos de la Liga Futve en su convocatoria para el Mundial 2026.

Jorge Gutiérrez, lateral izquierdo del Deportivo La Guaira, y Jiovany Ramos, central del Academia Puerto Cabello, fueron incluidos en el listado del equipo centroamericano.

Son los primeros jugadores en la historia que estando activos en el fútbol venezolano dirán presente en la Copa del Mundo.

Adicionalmente, Orlando Mosquera, Cristian Martínez y Tomás Rodríguez, de paso reciente por la liga venezolana, también están en el llamado.

El seleccionador Thomas Christiansen presentó la lista este martes en un evento en las instalaciones del Canal de Panamá.

«Queremos mejorar lo anterior y eso se logrará con un país unido y confiando en la gente que estará en el campo«, declaró el entrenador de origen español.

El estratega confirmó en el listado a Adalberto Carrasquilla, pese a su reciente lesión: «Confiemos en que Coco llegue al primer partido del Mundial«.

«Soñamos con una victoria, con pasar de ronda. Les damos el apoyo a estos jugadores de que se puede lograr«, remarcó Christiansen como el objetivo en el Grupo L, que integra junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Los cuatro reservados son Iván Anderson, Víctor Griffith, José Murillo y Kadir Barría. Edward Cedeño no irá al Mundial por lesión.

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Panamá tendrá tres amistosos previos al Mundial: el 31 de mayo ante Brasil en el Maracaná, el 3 de junio ante República Dominicana en Ciudad de Panamá y el 6 de junio ante Bosnia Herzegovina en St. Louis.

Porteros: Orlando Mosquera (Al Fayha, ARS), Luis Mejía (Nacional, URU), César Samudio (Marathón, HON).

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava, EVQ), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN), Michael Amir Murillo (Besiktas, TUR), Fidel Escobar (Saprissa, CRC), Andrés Andrade (LASK Linz, AUT), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod, RUS), José Córdoba (Norwich City, ING), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, VEN), Roderick Miller (Turan Tovuz, AZE).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego, EUA), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM, MEX), Carlos Harvey (Minnesota United, EUA), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (Juárez, MEX), César Yanis (Cobresal, CHI), Edgar Yoel Bárcenas (Mazatlán, MEX), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica, ECU).

Delanteros: Ismael Díaz (León, MEX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU), Tomás Rodríguez (Saprissa, CRC).

Lavinotinto.com

Foto: Archivo