Yerwin Sulbarán anunciado por el Salzburg austriaco

El Red Bull Salzburg austriaco confirmó este jueves el fichaje del volante Yerwin Sulbarán.

«Sulbarán jugará para el Salzburg a partir del verano«, publicó el elenco europeo en su sitio oficial.

El jugador de 18 años de edad llegó proveniente del Monagas SC y firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031.

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«Sulbarán se unió como otro jugador que impresionó en el pasado Mundial sub-17 de Catar y ahora forma parte de nuestro club«, precisó el cuadro austriaco.

El futbolista empezará su andadura en el extranjero como parte del Liefering, equipo filial del Salzburg, que milita en la segunda división de Austria.

Lavinotinto.com

Foto: Redbullsalzburg.at