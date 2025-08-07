Yerson Chacón marcó en la goleada del AEK Larnaca en la Europa League

Este jueves, dos jugadores venezolanos vieron acción en la ida de la tercera ronda de clasificación de las competiciones europeas.

En la UEFA Europa League, Yerson Ronaldo Chacón jugó todo el partido y en el minuto 79 anotó gol, en el triunfo 4-1 del AEK Larnaca chipriota ante el Legia polaco.

El volante marcó por segundo partido al hilo en el certamen internacional, tras el tanto de la semana pasada ante el Celje esloveno.

En la UEFA Conference League, Christian Makoun disputó todo el encuentro, en la victoria 1-0 del Levski Sofia búlgaro ante el Sabah azerí.

Lavinotinto.com

Foto: Aek.com.cy