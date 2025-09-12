Yaracuyanos y Metropolitanos abrieron la fecha con triunfos

La jornada 10 del Torneo Clausura 2025 empezó este viernes con dos partidos, que dejaron los puntos en poder de Yaracuyanos FC y Metropolitanos FC.

Yaracuyanos venció 2-1 a Anzoátegui FC y estiró su lucha por la permanencia. Leomar Mosquera en el minuto 41 y el colombiano Camilo Vargas de penal en el 48 anotaron por el local.

Descontó Franklin González en el 62. Denilson Ojeda le detuvo un penal a González cerca del final.

Metropolitanos superó 1-0 a Estudiantes de Mérida. Un cabezazo de Andrés Ferro en el 87 le permitió al cuadro violeta romper una racha de cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar.

Hubo tres expulsados: Oscar González y el colombiano Santiago Guzmán en la visita, Richard Blanco en el dueño de casa.

La fecha continuará el sábado con los encuentros Zamora FC-Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello-Deportivo La Guaira.

Foto: Prensa Metropolitanos FC