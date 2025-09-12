Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Yaracuyanos y Metropolitanos abrieron la fecha con triunfos

12 de septiembre, 2025

La jornada 10 del Torneo Clausura 2025 empezó este viernes con dos partidos, que dejaron los puntos en poder de Yaracuyanos FC y Metropolitanos FC.

Yaracuyanos venció 2-1 a Anzoátegui FC y estiró su lucha por la permanencia. Leomar Mosquera en el minuto 41 y el colombiano Camilo Vargas de penal en el 48 anotaron por el local.

Descontó Franklin González en el 62. Denilson Ojeda le detuvo un penal a González cerca del final.

Loading...

Metropolitanos superó 1-0 a Estudiantes de Mérida. Un cabezazo de Andrés Ferro en el 87 le permitió al cuadro violeta romper una racha de cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar.

Hubo tres expulsados: Oscar González y el colombiano Santiago Guzmán en la visita, Richard Blanco en el dueño de casa.

La fecha continuará el sábado con los encuentros Zamora FC-Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello-Deportivo La Guaira.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Metropolitanos FC

Share
Tweet
Share
Share
Lea también