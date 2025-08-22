Yaracuyanos ganó su primer partido del Clausura

Este viernes arrancó la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la primera división con dos triunfos de los locales.

Yaracuyanos FC venció 1-0 a Rayo Zuliano. El primer triunfo del cuadro de San Felipe en el certamen llegó con un gol de Luis Álvarez en el minuto 27.

Loading...

En la noche, Portuguesa FC superó 3-1 a Anzoátegui FC. Robert Mendoza adelantó al rojinegro en el 32 y el colombiano Antony Velasco igualó en el 56. Aitor López consiguió la remontada con tantos en el 64 y 86.

Este sábado continuará la jornada con los encuentros Zamora FC-Monagas SC y Carabobo FC-UCV FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Yaracuyanos FC