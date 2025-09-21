Yaracuyanos descendió a la segunda división

Este domingo se jugaron dos partidos de la jornada 11 del Torneo Clausura de la primera división.

Deportivo La Guaira goleó 4-0 a Yaracuyanos FC. Los goles del cuadro naranja fueron de Keiber Lamadrid en el minuto 29, Anthony Uribe en el 89, Manuel Sulbarán en el 90+1 y José Caraballo en el 90+4.

El resultado sentenció el descenso a la Liga Futve 2 de Yaracuyanos, con 15 puntos en 24 partidos en la tabla acumulada y a 8 de la permanencia a falta de 2 fechas. El elenco de San Felipe había regresado a la máxima categoría para la actual temporada.

Loading...

En la noche, Deportivo Táchira y Academia Puerto Cabello igualaron 0-0. En el primer tiempo, el aurinegro sufrió la expulsión de Adalberto Peñaranda y el fortinero la de Luis Romero. En el penal subsiguiente, falló Luis «Cariaco» González.

Este lunes cerrará la jornada con el encuentro UCV FC-Metropolitanos FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo La Guaira