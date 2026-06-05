Vizcarrondo: «Turquía va a ser un buen parámetro»

Este sábado, la Vinotinto tendrá su primer amistoso de la ventana de junio ante Turquía, en el que Oswaldo Vizcarrondo buscará seguir consolidando su idea para el equipo.

«Queremos ir de forma gradual en ascenso, creando una flexibilidad táctica, crearle incertidumbre al rival. Queremos ser protagonistas con el balón y no pasar zozobra al ser sometidos, asumirlo con serenidad y buscar soluciones en el terreno de juego«, resumió el seleccionador en cuanto a su idea para el cuadro nacional.

Venezuela enfrentará a Turquía este sábado en Miami, en el primero de dos compromisos ante conjuntos clasificados al Mundial.

«Esta Turquía es distinta, antes transicionaban, ahora tienen posesión, quieren dominar a partir de la misma. Va a ser un buen parámetro. Los jugadores se sienten con ganas y les pedimos que sea el último esfuerzo de la temporada: es un momento de tensión antes de sus vacaciones«, diagnosticó Vizcarrondo en la atención a los medios previa al cotejo sabatino.

El estratega reiteró en lo dicho en anteriores declaraciones públicas en cuanto a la búsqueda de jugadores para la Vinotinto: «Le damos relevancia al jugador técnico. También hay que sumar en lo táctico y achicar las distancias en lo físico. Tenemos margen de tiempo y jugadores de talla y potencia también nos pueden aportar, no nos cerramos a una idea de juego«.

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Vizcarrondo defendió su postura de poner a la selección por arriba de otros elementos, en medio de la ausencia por compromisos con sus clubes de futbolistas en la actual convocatoria, como ya ocurrió en marzo.

«Respeto las decisiones y toda acción conlleva una consecuencia, quiero enviar una línea: priorizar el colectivo y el patriotismo, que se quieran superar ellos y dejar el estandarte en alto«, indicó el seleccionador.

«No estoy entrando como el malo de la película«, remarcó Vizcarrondo. «Es una recompensa para los que vinieron, hay posturas y las respeto, no voy a dramatizar. Sé lo que una final significa, ir a la selección está por encima».

«No obligo a nadie, no ejecutamos medidas por no venir a la selección. Hay que saber estar, decir presente también», cerró el timonel vinotinto.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF