Vizcarrondo: «Si vivimos sin el balón vamos a perder»

Oswaldo Vizcarrondo dio su primera conferencia de prensa como seleccionador vinotinto interino y dejó claro que quiere dejar su marca en el equipo pese al poco tiempo de trabajo.

«Estamos tratando de diseñar a través de un modelo de juego en el que el protagonista sea el balón. Tenemos el material humano para realizarlo, requiere más sesiones, pero en poco tiempo hemos abarcado esos principios de juego«, resumió el entrenador.

La Vinotinto jugará este viernes ante Argentina en Miami, un mes después de la Debacle de Maturín que significó la eliminación del Mundial 2026.

«Este espacio que me está brindando la Federación lo aproveché para citar jugadores que no han tenido la posibilidad de desarrollarse dentro del terreno de juego«, repasó en relación a la convocatoria, con 20 novedades respecto al premundial.

«Tenía intenciones de convocar a muchos jugadores del torneo local para que se les generara un espacio, pero no están al día. Ellos tienen que cuestionarse, porque si quieren estar y hay posibilidades con los amistosos en Estados Unidos, de ponerse al día con la documentación«, detalló.

«Confeccioné una lista de jugadores con autonomía, en base a lo que requiero, al modelo de juego que quiero desarrollar«, remarcó Vizcarrondo. «En esta etapa le di prioridad al jugador si no asimiló todo lo que sucedió, el no exponerlo«.

El actual seleccionador vinotinto sub-17 y sub-20 reafirmó que está a disposición de la FVF para el interinato pero sin perder el norte: «Yo en este momento me veo en el cargo pero vamos a tratar de vivir el presente. Mi presente es poder tomar a cargo estos dos partidos y hacerlo de la mejor manera posible porque requiere una responsabilidad enorme, más en mi caso por ser venezolano«.

«Me formé, desde varios aspectos y tratando de ser más completo, integral, que me permitiera a la hora de un desafío grande estar a la altura. Soy un entrenador con una corta carrera pero con experiencia en el fútbol y es importante saber transmitirlo«, agregó.

Vizcarrondo le planteó al grupo un objetivo para la doble fecha FIFA: «El aprovechamiento de este espacio. El cambio generacional se tenía que hacer antes, de manera paulatina, y lo estamos haciendo de forma agresiva. Ellos tienen que asumir la responsabilidad«.

En relación a Argentina habló con respeto pero sin esconder la aspiración de ir por el triunfo: «Cuando tienes cualidades ofensivas, te desbalanceas en lo defensivo y hay situaciones en las que les podemos hacer daño. Pensamos en nosotros, y las cualidades nuestras tienen que estar por encima de todo«.

En el cierre, el seleccionador dejó clara su posición en relación a lo que busca como identidad para la Vinotinto: «Debemos consolidar cómo jugamos porque veo a Argentina que tiene una idea clara, Paraguay, Uruguay, culturalmente lo tienen establecido. Si vivimos sin el balón vamos a perder, nuestro biotipo no va de la mano con eso«.

