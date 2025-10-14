Vizcarrondo se unió a la Vinotinto sub-17 en Dubái

La preparación de la Vinotinto sub-17 para el Mundial de Catar continúa en Emiratos Árabes Unidos, con la incorporación del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo.

Luego de la cancelación del amistoso de Venezuela ante Belice, el itinerario del cuerpo técnico cambió, cerrando la concentración de la selección mayor y desplazándose antes de lo previsto a Oriente Medio.

Loading...

El entrenador encabezó el entrenamiento del martes en Dubái, tras arribar desde Estados Unidos, de acuerdo a fotografías difundidas por la FVF.

La selección venezolana enfrentará en Dubái del 20 al 27 de octubre un torneo preparatorio ante Burkina Faso, Uzbekistán, Uganda y Marruecos, además de un amistoso el 29 ante Japón.

La llegada a Catar para el Mundial está prevista para el 31 de octubre.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF