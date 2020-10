Vasco-Caracas y Coquimbo-Estudiantes en la segunda fase de Sudamericana

Copa SudamericanaFútbol

Un choque entre equipos de Argentina y Brasil y dos enfrentamientos de representantes del mismo país dejó el sorteo de los emparejamientos de la segunda fase de la Copa Sudamericana cumplido en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay.

El Lanús argentino y el Sao Paulo brasileño aportarán cierto morbo en la reanudación del torneo, como también el cruces entre el Independiente y el Atlético Tucumán, o el de los colombianos Millonarios y Deportivo Cali.

Si en años anteriores el sorteo se transformaba en una gala con la presencia de los futbolistas, entrenadores y directivos de los diez países socios de la Conmebol, en esta ocasión se cumplió sin público para cumplir con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

Este año el sorteo se realizó con diez equipos de la Copa Libertadores, más seis que tuvieron, el mejor desarrollo en la Sudamericana en la primera copa y en la segunda copa se incluyeron los nombres de los 16 equipos restantes.

Entre los estrenos de este año está el chileno Coquimbo Unido, que juega por primera vez una Copa Sudamericana, y se medirá al Estudiantes de Mérida venezolano.

Emparejamientos de la segunda fase de la Copa Sudamericana

1. Independiente (ARG) – Atlético Tucumán (ARG)

2. Unión (ARG) – Emelec (ECU)

3. Unión La Calera (CHI) – Deportes Tolima (COL)

4. Sol de América (PAR) – Universidad Católica (CHI)

5. Millonarios (COL) – Deportivo Cali (COL)

6. Sport Huancayo (PER) – Liverpool (URU)

7. Vasco da Gama (BRA) – Caracas FC (VEN)

8. Lanús (ARG) – Sao Paulo (BRA)

9. Audax Italiano (CHI) – Bolívar (BOL)

10. Sportivo Luqueño (PAR) – Defensa y Justicia (ARG)

11. Coquimbo Unido (CHI) – Estudiantes de Mérida (VEN)

12. Vélez Sarsfield (ARG) – Peñarol (URU)

13. Atlético Nacional (COL) – River Plate (URU)

14. Plaza Colonia (URU) – Junior (COL)

15. Melgar (Perú) – Bahia (BRA)

16. Fénix (URU) – Huachipato (CHI)

Emparejamientos de octavos de final de la Copa Sudamericana

A: 016 vs 01

B: 015 vs 02

C: 014 vs 03

D: 013 vs 04

E: 012 vs 05

F: 011 vs 06

G: 010 vs 07

H: 09 vs 08

Emparejamientos de cuartos de final de la Copa Sudamericana

S1: Ganador A vs Ganador H

S2: Ganador B vs Ganador G

S3: Ganador C vs Ganador F

S4: Ganador D vs Ganador E

Semifinales de la Copa Sudamericana

F1: S1 vs S4

F2: S2 vs S3

Final de la Copa Sudamericana

F1 vs F2.

EFE

Lavinotinto.com