Carabobo eliminado en los minutos finales

Carabobo FC quedó fuera de la Copa Sudamericana luego de perder 2-0 ante RB Bragantino en la jornada final del Grupo H.

El elenco valenciano necesitaba un empate para avanzar de ronda y lo sostuvo hasta el tramo final del encuentro, pero sucumbió ante la contundencia brasileña.

Antes, el partido fue parejo por tramos y de control de la pelota aunque sin grandes ocasiones para Bragantino.

De hecho, las mejores oportunidades las tuvo Carabobo: un gol anulado a Eric Ramírez a instancias del VAR y un remate de Edson Alejandro Tortolero repelido por el arquero local en el primer tiempo, y otro tiro de Ramírez tapado en el segundo.

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Sin embargo, en el minuto 77 un tiro lejano de Vanderlan produjo un rebote de Lucas Bruera que Isidro Pitta cambió por gol.

Carabobo pasó al ataque, con más voluntad que ideas, y el cuadro paulista aprovechó un contragolpe de Fernando para cerrar el marcador en el 90+2.

El resultado dejó tercero de grupo al conjunto vinotinto con 9 puntos, lo que dio cierre a una temporada internacional en la que también participó en dos fases previas de la Copa Libertadores y logró 6 triunfos en total.

Lavinotinto.com

Foto: Redbullbragantino.com