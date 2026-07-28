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UCV FC cerró su participación en la Sudamericana

28 de julio, 2026

UCV FC se despidió de la Copa Sudamericana 2026 con una derrota 4-2 ante Santos en la vuelta de los playoffs de octavos de final.

El elenco universitario sorprendió cuando en los primeros segundos Samuel Sosa aprovechó un error defensivo brasileño y superó por alto a Gabriel Brazao.

La desventaja alentó al cuadro santista, que con el paso de los minutos tomó el control del encuentro y llegó al empate en el minuto 39 con un tiro en la zona derecha del área de Miguel Terceros.

Santos incorporó variantes para la segunda mitad, entre ellas Neymar, y tras varios fallos llegó al segundo tanto. Antes, Sosa hizo trabajar a Brazao con un tiro libre.

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Gabriel Barbosa anotó de cabeza en el 56 y Gabriel Menino en el 65, en los mejores minutos del club paulista.

Gonzalo Mottes descontó con un toque a la salida de un córner en el 72, abriendo una fase desordenada en el encuentro. O caía el empate de UCV -de hecho Juan Camilo Zapata falló una clara de cabeza- o Santos confirmaba el triunfo con un gol.

Pasó lo segundo. En el 90+5, Rony cabeceó solo en el área y completó la clasificación de su equipo a los octavos de final.

UCV cerró su segundo año internacional, luego de ser tercero de grupo en la Copa Libertadores y disputar los playoffs en la Sudamericana.

Lavinotinto.com
Foto: Conmebol

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