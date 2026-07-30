Caracas FC se despidió de la Sudamericana

El último equipo venezolano en carrera en las copas continentales cerró su participación. Caracas FC perdió 0-3 ante Santa Fe y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Ante poco público en el Metropolitano de Lara, el club capitalino fue improductivo ante un adversario colombiano que capitalizó la ventaja obtenida hace una semana en la ida de los playoffs de octavos de final.

En el primer tiempo, la pelota fue del cuadro venezolano pero generó apenas dos llegadas claras, con remates de Jeriel De Santis y Wilfred Correa tapados por Andrés Mosquera Marmolejo.

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El punto de quiebre llegó en el minuto 55, cuando un contragolpe de manual permitió a Nahuel Bustos abrir la cuenta.

Caracas se desordenó y los cambios no marcaron diferencia. El elenco santafereño cada vez fue más peligroso y liquidó la serie. En el 77, Ángel Figueroa marcó en propia puerta y en el 83, Franco Fagúndez anotó el tercero.

Un final melancólico para un año internacional en el que en el primer semestre el fútbol venezolano mejoró su imagen respecto a años recientes, pero en el segundo se confirmó que no habrá conjuntos criollos ni en los octavos de la Copa Libertadores ni en los de la Sudamericana.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC