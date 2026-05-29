Sorteados los octavos de Libertadores y Sudamericana

Caracas FC y UCV FC conocieron sus rivales en caso de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras el sorteo hecho por la Conmebol este viernes.

Caracas quedó encuadrado en la llave de River Plate. En julio se medirá a Santa Fe en los playoffs, cerrando como local.

UCV fue ubicado en el cruce de Macará. En los playoffs tendrá como adversario a Santos, iniciando la serie en casa.

Entre los 24 equipos que permanecen en la competición, están 7 de Brasil; 4 de Argentina; 2 de Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y 1 de Bolivia, Chile y Ecuador.

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El sorteo de la Copa Libertadores deparó como duelo estelar Cruzeiro-Flamengo, además de que se repetirá el Palmeiras-Cerro Porteño de la fase de grupos.

Los octavos de ambas competiciones se disputarán del 11 al 20 de agosto, precedidos de los playoffs de Sudamericana entre el 21 y el 30 de julio.

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Foto: Prensa FVF