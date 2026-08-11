Soteldo y Savarino jugaron en los octavos de Libertadores

Este martes empezaron los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, con la participación de jugadores venezolanos.

Yeferson Soteldo fue titular y disputó 78 minutos, en el empate 0-0 del Fluminense brasileño con el Independiente Rivadavia argentino.

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Jefferson Savarino ingresó en el 78 en lugar de Soteldo, en el partido disputado en el Maracaná.

El duelo del Deportes Tolima colombiano de Yordan Osorio ante el Independiente del Valle ecuatoriano fue reprogramado para el 18 de agosto, debido al terremoto en el vecino país.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images