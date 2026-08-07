Eduard Bello se unió al Deportivo Cali

El Deportivo Cali anunció a Eduard Bello como su más reciente refuerzo de cara al torneo colombiano.

«Eduard Bello firmó y oficialmente es jugador del Deportivo Cali. El extremo venezolano llega proveniente de Atlético Nacional para sumarse a nuestro plantel profesional masculino«, informó este viernes el elenco vallecaucano.

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El jueves, el Cali adelantó que el venezolano llegaría en «condición de préstamo desde Atlético Nacional«.

Bello perdió espacio en el conjunto verdolaga y ahora forma parte de un equipo que sumó 3 puntos en sus primeros 2 partidos de la actual etapa del campeonato colombiano.

Lavinotinto.com

Foto: Deportivocali.com.co