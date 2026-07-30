Los venezolanos avanzaron en las competiciones europeas

Este jueves se completaron los partidos de vuelta de la segunda ronda de clasificación de las tres competiciones europeas de clubes.

En la UEFA Conference League, Luis Guerra ingresó en el minuto 63 y fue amonestado en el empate 1-1 del Tobol kazajo ante el Panevezys lituano. El volante marcó el primer cobro de la tanda, en el triunfo 3-2 en penales.

Josua Mejías fue titular y disputó 84 minutos en el empate 0-0 del Debrecen húngaro ante el Pyunik armenio. El cuadro del zaguero avanzó por el triunfo de la ida.

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Carlos Olses fue el portero suplente en la goleada del Zalgiris lituano 7-2 ante el Dinamo Tbilisi georgiano, que le permitió remontar la serie.

En la UEFA Europa League, Kervin Andrade fue convocado pero no jugó, en la victoria 1-0 y clasificación del Maccabi Tel Aviv israelí ante el Sheriff Tiraspol moldavo.

El miércoles, en la UEFA Champions League, Christian Makoun ingresó en el minuto 46 en el empate 2-2 del Levski Sofia búlgaro ante el Universitatea Craiova rumano. El conjunto del zaguero avanzó tras el triunfo de la ida y garantizó presencia en fase de liga para esta temporada en alguna de las tres competiciones.

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Foto: Fcpyunik.am