Luis Balbo fichado por el Sturm Graz

El Sturm Graz anunció al lateral zurdo Luis Francisco Balbo como su más reciente incorporación.

«El lateral izquierdo de 20 años ha sido fichado definitivamente desde Fiorentina y firma un contrato a largo plazo en Graz«, publicó el elenco austriaco en su sitio oficial.

El internacional vinotinto debutó la pasada campaña en la Serie A italiana con el Fiorentina, además de disputar la Copa Italia y competiciones europeas.

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«Sturm es un club realmente ambicioso, igual que yo como jugador, quiere volver a jugar en Europa en otoño y es conocido por dar una oportunidad a los jugadores jóvenes«, destacó el venezolano tras su incorporación.

El histórico cuadro austriaco clasificó esta semana a la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, con lo que ya garantizó su presencia en fase de liga de las competiciones europeas para esta temporada.

Lavinotinto.com

Foto: Sksturm.at