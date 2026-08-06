Poca acción para los venezolanos en las competiciones europeas

Esta semana se disputaron los partidos de ida de la tercera fase de clasificación en las tres competiciones de clubes de Europa.

El jueves, en la UEFA Conference League, Josua Mejías disputó todo el encuentro, en la derrota 0-3 del Debrecen húngaro ante el Copenhague danés.

Luis Guerra ingresó en el minuto 79, en la caída 3-0 del Tobol kazajo ante el Partizan serbio.

Carlos Olses fue el portero suplente en la derrota 2-5 del Zalgiris lituano ante el Hajduk Split croata.

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En la UEFA Europa League, Kervin Andrade fue suplente en la caída 0-3 del Maccabi Tel Aviv israelí ante el CSKA Sofia búlgaro.

El miércoles, en la UEFA Champions League, Luis Francisco Balbo fue suplente en la derrota 2-0 del Sturm Graz austriaco ante el Fenerbahce turco.

El martes, en la UEFA Champions League, Christian Makoun fue suplente en la victoria del Levski Sofia búlgaro 1-0 ante el Kairat kazajo.

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Foto: Imago Images