Jesús Ramírez jugará en la liga de Turquía

El Çorum de la primera división turca confirmó este viernes el fichaje de Jesús Ramírez.

«Nuestro club ha llegado a un acuerdo con CD Nacional y el jugador, en relación a la transferencia de Jesús Ramírez, y ha firmado un contrato de 3+1 años«, precisó el elenco europeo en la red social X.

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Ramírez, de 28 años de edad, marcó la pasada campaña 18 goles con el Nacional de Madeira en la máxima categoría portuguesa. Anteriormente militó en el Vitória Guimaraes y el Marítimo además de clubes de México y Chile.

Çorum consiguió el ascenso para la nueva temporada y se estrenará en la Süper Lig el 14 de agosto ante el Galatasaray.

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Foto: Corumfk.com.tr