Cúcuta Deportivo anunció la salida de Richard Páez

Richard Páez dejó de ser el director técnico del Cúcuta Deportivo, luego del anuncio hecho por el cuadro colombiano este domingo.

«De común acuerdo se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, director técnico, y Jorge Durán, asistente técnico, del equipo profesional«, publicó el cuadro motilón en un comunicado.

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Páez asumió el banquillo cucuteño este año y durante seis meses de trabajo dirigió 22 partidos, con 3 victorias y 9 empates.

Cúcuta está en el puesto 16 de la clasificación del Finalización, con 1 punto en 3 fechas, y en zona de descenso a la segunda división en la tabla de promedios.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo