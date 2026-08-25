Tolima de Osorio eliminado de la Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se completaron este martes con la clasificación de Independiente del Valle.

Yordan Osorio disputó todo el partido con el Deportes Tolima, en la derrota del cuadro colombiano 3-1 como visitante.

El central cerró la Copa con 4 partidos disputados, 2 de ellos como titular, sin goles anotados.

Tras ganar 4-1 en el global, el IDV ecuatoriano será rival del Flamengo brasileño en los cuartos de final.

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🏆🎉 ¡El cuadro de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores quedó definido! #GloriaEterna pic.twitter.com/xSZd7LMulQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 26, 2026

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Foto: Clubdeportestolima.com.co