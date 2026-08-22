Jovanny Bolívar se estrenó con gol en la liga griega

El Kalamata de Jovanny Bolívar perdió ante el Aris, en la primera jornada de la Super League griega.

El atacante fue titular, anotó en el minuto 41 y fue expulsado en el 85, en la caída 2-3 de su equipo.

Loading...

Bolívar se estrenó en la máxima categoría helénica en este juego, pero ya había debutado oficialmente el miércoles en un encuentro de la Copa de Grecia.

El delantero fue cedido al Kalamata por una temporada por el Albacete, luego de su paso en el primer semestre del año en el UCV FC.

Lavinotinto.com

Foto: Sport-fm.gr