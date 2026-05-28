Santa Fe-Caracas y UCV-Santos en playoffs de Sudamericana

Con el final de la fase de grupos de las competiciones continentales quedaron definidos los rivales de los equipos venezolanos en la Copa Sudamericana.

Caracas FC clasificó a los playoffs como segundo de grupo y UCV FC como tercero de grupo de la Copa Libertadores.

El club rojo tomó el puesto 14 y se medirá a Santa Fe, cuadro colombiano que ocupó el 19.

El elenco ucevista fue el mejor de los terceros, puesto 17, y se medirá al peor de los segundos, el Santos brasileño, puesto 16.

UCV será local en la ida, entre el 21 y el 23 de julio; Caracas, en la vuelta, entre el 28 y el 30.

Ambos equipos estarán este viernes en el Bolillero 2 del sorteo de los octavos de final. Caracas con la llave F y UCV con la H.

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En caso de avanzar a octavos, serán locales en la ida de la instancia que se disputará en agosto.

Este viernes también serán sorteados los octavos de final de la Copa Libertadores, con la presencia de 6 conjuntos de Brasil, 4 de Argentina, 2 de Chile y Ecuador, y 1 de Colombia y Paraguay.

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Foto: Prensa Caracas FC