Calendario de los equipos venezolanos en los playoffs de octavos de Sudamericana

La Conmebol dio a conocer este miércoles el calendario de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que participarán UCV FC y Caracas FC.

UCV iniciará su llave como local en el estadio Olímpico ante el Santos brasileño, el 21 de julio a las 8 y 30 de la noche.

Caracas empezará su serie en El Campín de Bogotá ante el Santa Fe colombiano, el 23 de julio a las 8 y 30 de la noche, hora venezolana.

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La vuelta entre Santos y UCV será el 28 a las 8 y 30 de la noche, hora venezolana, en Santos.

El segundo partido entre Caracas y Santa Fe se jugará el 30 a las 8 y 30 de la noche en el estadio Olímpico.

Si el elenco ucevista clasifica se medirá al Macará ecuatoriano en octavos. Si lo hace el club rojo enfrentará al River Plate argentino en esa ronda.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo