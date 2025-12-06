Universidad Católica clasificó a la Libertadores con gol de Eduard Bello

Universidad Católica, equipo de Eduard Bello, venció a Unión La Calera en la última jornada de la liga chilena.

El volante disputó todo el partido, dio una asistencia y en el minuto 70 marcó el gol del triunfo 2-1 del cuadro cruzado.

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Bello cerró la campaña con 6 goles y 2 asistencias en 26 partidos, 16 de ellos como titular.

Con el resultado, la UC terminó en el segundo lugar de la clasificación con 58 puntos en 30 partidos, con lo que se aseguró en la jornada final el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Foto: Cruzados.cl