Una victoria que no se consigue todos los días

Un triunfo bien copero. Táchira levantó un partido que parecía perdido, rumbo a las estadísticas negativas, y lo metió entre los hitos del fútbol venezolano en la Libertadores.

Porque no todos los días un equipo nacional le gana a uno brasileño en el máximo certamen. De hecho, no pasaba desde hacía ocho años. Además, el club aurinegro superó al gaúcho por segunda vez, uniendo 2021 con un recordado 1989.

Ante Olimpia, Táchira mostró actitud, ganas de no abandonar la posibilidad de sumar como local. Contra Internacional recuperó esa energía que no apareció en Brasil y Bolivia. No sin antes sufrir en el primer tiempo.

Ese tramo del partido fue de los colorados. Constantes avances, preeminencia en la mitad, ocasiones favorables que se acumulaban. Y entre ese dominio, el gol fallado por el panameño Góndola. No parecía ser el día.

Un penal le dio la ventaja a la visita, ya en la segunda parte. Sin embargo, cuando parecía venir lo peor, algo cambió. Desde el banquillo se reforzaron las alternativas en el ataque, las oportunidades de anotar pasaron a ser aurinegras y el empate se asomó, posible.

“Teto” Hernández, quien venía alejándose de sus capacidades en partidos recientes, asumió el protagonismo. Rompió la banda visitante y estuvo atento al rebote para anotar el gol de la igualdad.

Táchira no se conformó. Se dio cuenta que podía ganar y tenía la fórmula para hacerlo. Angarita volvió a mostrar cuál era el equipo que estaba concentrado, provocando un penal que Cova cambió por los tres puntos.

En otras ediciones, al fútbol venezolano la campaña como local le permitió avanzar en la Copa. Pueblo Nuevo volvió a ser un fortín. La semana que viene será puesto a prueba y allí se sabrá el valor real de una victoria que reivindica a un equipo que tiene obligaciones en la liga local y aspiraciones en la escena internacional.

