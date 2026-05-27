La Guaira perdió ante Fluminense

Deportivo La Guaira quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de caer en el Maracaná 3-1 ante Fluminense.

El equipo naranja estaba obligado a ganar para seguir en copa internacional, pero no logró romper una sequía de 55 años sin triunfos venezolanos en Brasil por el máximo torneo continental.

El Flu tomó rápida ventaja, con un penal ejecutado por Jefferson Savarino en el minuto 8.

La Guaira alcanzó el empate en el 10, cuando Flabián Londoño remató en el área y aprovechó el rebote para batir al experimentado Fábio.

El conjunto litoralense no pudo contener los avances locales y en el 28, Hércules definió cruzado dentro del área para devolverle la ventaja al Fluminense.

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En la segunda parte, el dominio carioca continuó y el tercer gol fue cuestión de tiempo. Llegó en los pies de Agustín Canobbio en el 66.

La Guaira echó el resto para buscar al menos el descuento pero entre los desaciertos y las apariciones de Fábio el resultado no se alteró.

Por el dueño de casa, Yeferson Soteldo ingresó en los minutos finales.

El equipo dirigido por Héctor Pablo Bidoglio fue el único de la Liga Futve que no ganó en los grupos en las copas de 2026 y terminó como colista del Grupo C con 3 puntos.

Lavinotinto.com

Foto: Fluminense.com.br