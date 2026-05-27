UCV cerró la Libertadores con victoria

UCV FC superó 0-1 a Libertad en Paraguay, con lo que completó la fase de grupos de la Copa Libertadores con tres triunfos.

El elenco ucevista ya tenía asegurado el tercer lugar del Grupo H, con lo que implementó rotaciones puntuales pensando en la definición del Torneo Apertura venezolano.

El elenco gumarelo, eliminado de la Copa, llevó la iniciativa, al punto que anotó por medio de Lorenzo Melgarejo. La revisión VAR precisó que era posición adelantada y no lo validó.

UCV usó el contragolpe y por esa vía rompió la paridad, con un centro de Daniel De Sousa desde la derecha que definió Juan Manuel Cuesta en el minuto 62.

Libertad retomó el dominio y amenazó con el empate pero el portero Lautaro Morales respondió en su estreno en la competición.

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El conjunto capitalino sumó 9 puntos y ahora está a la espera de conocer este jueves a su rival en el playoff de octavos de la Copa Sudamericana.

0- Libertad: Víctor Rojas, Iván Ramírez (Alan Benítez, 70′), Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza, Lucas Sanabria (Jorge Recalde, 70′), Christian Martínez, Iván Franco (Estiven Villalba, 61′), Federico Carrizo (Amín Molinas, 61′), Alexis Fretes (Rodrigo Villalba, 78′), Lorenzo Melgarejo. DT: Sergio Aquino.

1- UCV: Lautaro Morales, Kendrys Silva (Carlos Cermeño, 81′), Williams Velásquez, Luis Adrián Martínez, Daniel Carrillo, Francisco Solé (Maicol Ruiz, 76′), Alexander González Moreno, Vicente Rodríguez, Daniel De Sousa (Alfonso Simarra, 90+3′), Juan Manuel Cuesta (Charlis Ortiz, 90+3′), Juan Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

Goles: Juan Manuel Cuesta 62′.

Árbitro: Rafael Klein (Brasil).

Amonestados: Silva, Morales, Velásquez.

Estadio: La Huerta, Asunción, Paraguay.

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Foto: Prensa UCV FC