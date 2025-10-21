Ulsan de Matías Lacava puntero en la Champions asiática

El Ulsan HD de Matías Lacava venció al Sanfrecce Hiroshima, en la tercera jornada de la AFC Champions League Elite.
El volante fue titular y disputó 75 minutos, en el triunfo 1-0 del conjunto surcoreano ante el japonés.
Lacava ha disputado 2 partidos, ambos como titular, sin goles y asistencias, en la actual edición de la principal competición de Asia.
A falta de que se complete la jornada, Ulsan está en el primer lugar de la clasificación en la Región Este con 7 puntos en 3 fechas.
Foto: Getty Images