Luifer Hernández anunciado por el Puebla mexicano

El Puebla de la Liga MX confirmó el fichaje del delantero Luifer Hernández como su más reciente refuerzo para la próxima temporada.

«Luifer ya luce La Franja en el pecho y con este porte goleador ya está ready pa’ lo que se viene con el equipo«, publicó el cuadro mexicano en las redes sociales junto a fotos del venezolano uniformado.

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Hernández, de 25 años de edad, jugó el primer semestre del año en el Cúcuta Deportivo colombiano cedido del Polissya ucraniano. Anotó 6 goles y dio 2 asistencias.

Puebla terminó el Torneo Clausura en el penúltimo lugar de la ronda regular. Además del campeonato mexicano enfrentará la Leagues Cup en el segundo semestre del año.

Lavinotinto.com

Foto: Clubpuebla.com