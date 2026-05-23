Freddy Vargas terminó la temporada con gol

El Neftchi Bakú de Freddy Vargas superó al Kapaz en la última jornada de la liga de Azerbaiyán.

El volante fue titular, disputó 67 minutos y en el 54 anotó el único gol del encuentro, en el triunfo 0-1 de su equipo.

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«Pico» cerró la campaña con 4 goles y 7 asistencias en 31 encuentros, 25 de ellos como titular. Culminó en el top 10 de asistidores del torneo.

Neftchi fue tercero de la clasificación, con 59 puntos en 33 fechas, consiguiendo la clasificación a la próxima edición de la UEFA Conference League. Además, completó la temporada con cinco victorias al hilo.

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Foto: Sport24.az