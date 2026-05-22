Gleiker Mendoza jugará en el Shakhtar Donetsk

El Shakhtar Donetsk ucraniano anunció este viernes el fichaje de Gleiker Mendoza proveniente del Kryvbas Kryvyi Rih.

«El jugador de la selección de Venezuela se unió a los mineros con un contrato por cinco años«, destacó el elenco europeo en su portal oficial.

Mendoza, de 24 años de edad, firmó con el vigente campeón de Ucrania hasta el 30 de junio de 2031.

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El atacante fue uno de los jugadores más destacados en la recién terminada temporada en el país del este europeo y acumuló en su paso por el Kryvbas 12 goles y 12 asistencias en 33 partidos.

El exjugador del Deportivo Táchira arribó a un club que está clasificado a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 y este año fue semifinalista de la UEFA Conference League.

Lavinotinto.com

Foto: Shakhtar.com