Jhonder Cádiz anotó en todos los partidos de mayo

La racha goleadora de Jhonder Cádiz en China continuó este domingo en el empate del Wuhan Three Towns.

El delantero disputó todo el partido y marcó en el minuto 57, en la igualdad 1-1 de su equipo con el Yunnan Yukun.

Cádiz anotó por séptimo compromiso consecutivo, todos los que jugó en el mes de mayo.

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El criollo llegó a 12 goles y 4 asistencias en 15 partidos, 14 de ellos como titular. Además, subió al primer lugar en la tabla de goleadores de la Super League china.

Wuhan está en el penúltimo lugar de la clasificación, con 8 puntos en 15 fechas y 5 empates consecutivos.

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Foto: Sohu.com