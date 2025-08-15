UCV y Estudiantes iniciaron la séptima fecha con triunfos

La séptima jornada del Torneo Clausura 2025 empezó este viernes con dos partidos, que registraron resultados positivos para UCV FC y Estudiantes de Mérida.

UCV superó 1-0 a Yaracuyanos FC. Tras dos goles anulados a instancias del VAR, el elenco hizo la diferencia con un tanto del colombiano Juan Manuel Cuesta en el minuto 28.

Estudiantes venció 0-1 a Anzoátegui FC. El único gol de la noche fue anotado por Marlon Fernández en el 45+1.

Este sábado continuará la fecha con los encuentros Caracas FC-Portuguesa FC, Zamora FC-Metropolitanos FC y Monagas SC-Carabobo FC.

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida