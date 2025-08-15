Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

UCV y Estudiantes iniciaron la séptima fecha con triunfos

15 de agosto, 2025

La séptima jornada del Torneo Clausura 2025 empezó este viernes con dos partidos, que registraron resultados positivos para UCV FC y Estudiantes de Mérida.

UCV superó 1-0 a Yaracuyanos FC. Tras dos goles anulados a instancias del VAR, el elenco hizo la diferencia con un tanto del colombiano Juan Manuel Cuesta en el minuto 28.

Loading...

Estudiantes venció 0-1 a Anzoátegui FC. El único gol de la noche fue anotado por Marlon Fernández en el 45+1.

Este sábado continuará la fecha con los encuentros Caracas FC-Portuguesa FC, Zamora FC-Metropolitanos FC y Monagas SC-Carabobo FC.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Estudiantes de Mérida

Share
Tweet
Share
Share
Lea también