UCV regresó a la pelea en la Libertadores

UCV FC ganó su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, al vencer 2-0 a Independiente del Valle.

Luego de una primera mitad en la que sufrió el constante ataque ecuatoriano y Giancarlo Schiavone se erigió en figura, el elenco capitalino marcó en la segunda etapa.

Juan Camilo Zapata recuperó un balón en la salida visitante y definió con potente remate en el minuto 54.

Fueron los mejores minutos del elenco universitario, lo que se reflejó de nuevo en el marcador, cuando en el 67 Juan Manuel Cuesta recibió un pase largo y remató en el área rival.

Pese a no tener dominio del balón, el resto del encuentro fue de control para UCV, que llegó a 6 puntos y está muy cerca de ser al menos tercero en el Grupo H.

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2- UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez, Daniel Carrillo (Yohan Cumana, 87′); Alexander González, Francisco Solé, Alexander Granko (Vicente Rodríguez, 46′), Juan Manuel Cuesta (Samuel Sosa, 80′); Juan Camilo Zapata (Rubén Ramírez, 87′), Jovanny Bolívar (Yeiber Murillo, 80′). DT: Daniel Sasso.

0- Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava (Juan Angulo, 80′), Layan Loor; Jordy Alcívar, Junior Sornoza, Ronald Briones (Justin Lerma, 70′), Arón Rodríguez (Djorkaeff Reasco, 80′), Matías Perelló (Emerson Pata, 64′); Carlos González. DT: Joaquín Papa.

Goles: Juan Camilo Zapata 54′ Juan Manuel Cuesta 67′.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Amonestados: Bolívar – Loor, Angulo.

Estadio: Olímpico, Caracas.

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Foto: Yahoo