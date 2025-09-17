Buscar
UCV primer finalista de la Copa Venezuela 2025

17 de septiembre, 2025

Este miércoles se disputaron dos partidos de las semifinales de la Copa Venezuela 2025.

Deportivo La Guaira y UCV FC igualaron 1-1 en el estadio Olímpico capitalino. Anthony Uribe puso en ventaja al naranja en el 47 y Daniel De Sousa emparejó en el 90+2.

UCV avanzó a la final con un global de 3-1, luego de haber vencido hace una semana en el primer choque.

En la tarde, Monagas SC y Carabobo FC empataron 1-1 en el Comanche Bottini, en la ida de su llave. El colombiano Juan Alegría adelantó a la visita en el 66 y Jeferson Caraballo empató en el 78.

Foto: Prensa Liga Futve

