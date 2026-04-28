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UCV FC goleado en casa por Rosario Central

28 de abril, 2026

UCV FC comprometió su opción en la Copa Libertadores con una derrota 0-3 ante Rosario Central en el estadio Olímpico capitalino.

El cuadro universitario fue superado durante gran parte de la noche por un equipo con mayor oficio y que golpeó en los momentos oportunos.

Pese al intento inicial de UCV, Central tomó la batuta con el paso de los minutos y en el cierre del primer tiempo abrió la cuenta y estuvo cerca de ampliarla.

En un córner, Ignacio Ovando en el minuto 35 cabeceó contra el palo lejano de Giancarlo Schiavone y adelantó a la visita.

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La segunda parte tuvo al cuadro argentino decidido a encarrilar el resultado y lo consiguió con un penal sentenciado vía VAR. Ángel Di María -de buen partido- lo marcó en el 53.

Juan Camilo Zapata tuvo poco después la más clara del local pero el portero Jeremías Ledesma tapó. El impulso de UCV bajó cerca del final y lo pagó con el tercer tanto.

Un pase profundo de Pol Fernández dejó a Enzo Copetti mano a mano con Schiavone para una sutil definición en el 90+3.

UCV cerró la primera ronda con 3 puntos y en el tercer lugar del grupo H a 4 de los puestos de octavos de final, además de dos derrotas al hilo.

Lavinotinto.com
Foto: Rosariocentral.com

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