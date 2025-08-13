UCV FC confirmó a Darwin Machís

Darwin Machís se convirtió en el más reciente fichaje del UCV FC para el Torneo Clausura 2025 de la primera división.

«El de Tucupita, Darwin Machís, es la nueva incorporación de UCV FC para lo que resta de temporada«, publicó el elenco capitalino en las redes sociales.

Machís, de 32 años de edad, militó en la pasada campaña en el Valladolid y acumula una amplia experiencia en las ligas de España, México, Italia y Portugal.

El atacante ya se incorporó a los entrenamientos del elenco ucevista, por lo que podría estar disponible para el encuentro del viernes ante Yaracuyanos FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa UCV FC