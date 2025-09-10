UCV en ventaja en las semifinales de la Copa Venezuela

Este miércoles se jugó el primero de los partidos de ida de las semifinales de la Copa Venezuela, con triunfo 2-0 de UCV FC ante Deportivo La Guaira.

Los goles, en el duelo disputado en el estadio Olímpico capitalino, llegaron en la segunda parte, por medio del colombiano Juan Manuel Cuesta en el minuto 61 y Daniel De Sousa en el 72.

Loading...

La otra llave tendrá su primer partido el próximo miércoles, con Monagas SC recibiendo a Carabobo en el Comanche Bottini de Maturín.

No han sido oficializadas las fechas de los partidos de vuelta para definir a los finalistas de la edición 2025 de la Copa.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa UCV FC