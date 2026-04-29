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Trujillanos anunció diez bajas

29 de abril, 2026

Trujillanos FC empezó su reestructuración de cara al Torneo Clausura 2026 con el anuncio de diez salidas de su plantel.

Los porteros Luis Terán y José Febres, Juan Carlos Ortiz, Javier Maldonado, Jorge Páez, Oscar Rojas, Miguel Umbría, Argel Sánchez, y los colombianos David Livingston y Fabián Chaverra fueron dados de baja.

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Durante el Torneo Apertura, el conjunto guerrero también confirmó la marcha de otros jugadores, siendo una de las plantillas con más movimientos en lo que va de la campaña.

Trujillanos cerró la fase regular del primer semestre en el último lugar, con 4 puntos, y con una racha de 8 derrotas consecutivas.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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