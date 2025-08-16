Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Triunfos para los locales en la jornada sabatina

16 de agosto, 2025

Este sábado se disputaron tres encuentros de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, con victorias para Caracas FC, Zamora FC y Monagas SC.

Caracas venció 2-0 a Portuguesa FC. La fórmula goleadora del club rojo se repitió en los dos goles: Marcó José Hernández Chávez tras asistencia de Mauricio Márquez, en los minutos 16 y 90+3.

Loading...

Zamora ganó 1-0 ante Metropolitanos FC. La diferencia la marcó un autogol del uruguayo Gabriel De León en el 20.

Monagas superó 2-0 a Carabobo FC. Las anotaciones fueron del panameño Tomás Rodríguez en el 47 y Fernando Basante, quien vio la segunda amarilla en la celebración, en el 86.

El domingo se completará la jornada con los duelos Rayo Zuliano-Academia Puerto Cabello y Deportivo La Guaira-Deportivo Táchira.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC

Share
Tweet
Share
Share
Lea también