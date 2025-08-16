Triunfos para los locales en la jornada sabatina

Este sábado se disputaron tres encuentros de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, con victorias para Caracas FC, Zamora FC y Monagas SC.

Caracas venció 2-0 a Portuguesa FC. La fórmula goleadora del club rojo se repitió en los dos goles: Marcó José Hernández Chávez tras asistencia de Mauricio Márquez, en los minutos 16 y 90+3.

Zamora ganó 1-0 ante Metropolitanos FC. La diferencia la marcó un autogol del uruguayo Gabriel De León en el 20.

Monagas superó 2-0 a Carabobo FC. Las anotaciones fueron del panameño Tomás Rodríguez en el 47 y Fernando Basante, quien vio la segunda amarilla en la celebración, en el 86.

El domingo se completará la jornada con los duelos Rayo Zuliano-Academia Puerto Cabello y Deportivo La Guaira-Deportivo Táchira.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC