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Tres venezolanos jugaron en la primera fecha de la Europa League

17 de septiembre, 2026

La fase de liga de la UEFA Europa League disputó su primera jornada esta semana, con la presencia de jugadores venezolanos.

El jueves, Christian Makoun fue titular y disputó 88 minutos, en la derrota 0-1 del Levski búlgaro ante el RB Salzburg austriaco.

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Yangel Herrera fue titular y disputó 84 minutos, en la caída 1-2 de la Real Sociedad española ante el Bournemouth inglés.

Jon Aramburu cumplió suspensión.

El miércoles, Luis Francisco Balbo fue titular y disputó 81 minutos, en el empate 0-0 del Sturm Graz austriaco ante el Rennes francés.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

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