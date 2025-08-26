Tres de los partidos de cuartos de la Copa Venezuela se jugarán el miércoles

La Copa Venezuela 2025 definirá a tres de sus semifinalistas este miércoles, en los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Luego de una serie de informaciones que apuntaban a la reprogramación de toda la fecha, solo un encuentro no se efectuará esta semana.

El compromiso entre Deportivo Táchira y Monagas SC se disputará el miércoles 3 de septiembre. La llave está igualada 1-1.

Los restantes encuentros se jugarán este miércoles, con Deportivo La Guaira en ventaja 1-0 ante Caracas FC, UCV FC 4-2 ante Anzoátegui FC y paridad 1-1 entre Carabobo FC y Portuguesa FC.

Copa Venezuela 2025 – Cuartos de final

Partidos de vuelta

Miércoles 27 agosto

UCV FC vs. Anzoátegui FC – Caracas – 4:00 pm

Carabobo FC vs. Portuguesa FC – Valencia – 4:00 pm

Deportivo La Guaira vs. Caracas FC – Caracas – 8:00 pm

Miércoles 3 septiembre

Deportivo Táchira vs. Monagas SC – San Cristóbal – 7:00 pm

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC